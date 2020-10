Usa, senatore repubblicano positivo (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 03 OTT - Un altro senatore repubblicano contagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultato positivo al test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 03 OTT - Un altrocontagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultatoal test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Usa, secondo senatore repubblicano positivo. Timori per conferma nomina Amy Coney Barrett alla Corte S… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Usa, secondo senatore repubblicano positivo. Timori per conferma nomina Amy Coney Barrett alla Corte Suprema… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Usa, secondo senatore repubblicano positivo. Timori per conferma nomina Amy Coney Barrett alla Corte Suprema… - CorriereQ : Usa, senatore repubblicano positivo - Travagliato : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Usa, secondo senatore repubblicano positivo. Timori per conferma nomina Amy Coney Barrett alla Corte Suprema… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa senatore Usa, senatore repubblicano positivo - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa, senatore repubblicano positivo

Un altro senatore repubblicano contagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultato positivo al test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì inizieranno le audizioni per la conf ...

Trump in ospedale per il Covid, ha la febbre. "Penso di cavarmela molto bene". Il presidente Usa mantiene pieni poteri

Fra questi, il senatore dell'Utah Mike Lee e il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis, entrambe membri della Commissione Giustizia, che fra l'altro dovrebbe iniziare martedì le audizioni per la ...

Un altro senatore repubblicano contagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultato positivo al test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì inizieranno le audizioni per la conf ...Fra questi, il senatore dell'Utah Mike Lee e il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis, entrambe membri della Commissione Giustizia, che fra l'altro dovrebbe iniziare martedì le audizioni per la ...