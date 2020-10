Usa, senatore repubblicano positivo (Di sabato 3 ottobre 2020) WASHINGTON, 03 OTT - Un altro senatore repubblicano contagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultato positivo al test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì inizieranno le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) WASHINGTON, 03 OTT - Un altrocontagiato dal Covid-19. Dopo Mike Lee è risultatoal test Thom Tillis, anche lui della commissione giustizia, dove martedì inizieranno le ...

Alcuni dei più stretti assistenti del presidente Usa, Donald Trump ... Rudy Giuliani, e il senatore repubblicano Jim Jordan. Per età e stazza "sicuramente Donald Trump sulla carta rientra ...

L’Empolese a dieta di parlamentari Il tris del 2018 diventerà un ricordo

Il referendum sul numero degli eletti mette sulla graticola i ‘romani’ della nostra zona. Col senatore Parrini facciamo il quadro delle novità ed esploriamo i segreti della nuova legge elettorale in p ...

