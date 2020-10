USA | Perde liquido cerebrospinale dal naso dopo un tampone per COVID

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 3 ottobre 2020) Un test per la diagnosi del-19 con unè finito così tanto all’interno deldi una donna da causarle la perdita didal cervello. Ne dà notizia il Mirror.essere stata sottoposta a unnasale per testare la positività al coronavirus SARS-CoV-2, una donna americana di circa 40 anni ha iniziato are delchiaro dal, accompagnato da mal di testa, rigidità del collo, fotofobia (intolleranza alla luce) e vomito. Ilperduto era ilo cefalorachidiano (CFR), un fluido che permea il sistema nervoso centrale con diverse funzioni: protegge il cervello come ...