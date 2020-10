Usa | il medico di Trump | «Sta bene» Sondaggisti divisi sull’impatto del Covid sulle elezioni

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il «presidente sta». Soprattutto, «non ha bisogno di ossigeno per respirare e ha cominciato la terapia con il Remdesivir». A rassicurarecondizioni di Donaldè il suopersonale, Sean Conley. Lo stesso che ne ha «raccomandato» il trasferimento in ospedale per «un ulteriore monitoraggio» dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University.è ricoverato al Walter Reed National Military Medical Central. Com’era prevedibile, il ricovero, causa, dell’inquilino della Casa Bianca ha scatenato voci e ipotesi. Soprattutto ha aperto il dibattito tracirca l’impatto che la malattia potrà avere ...

Antivirale sviluppato anni fa per l'Ebola Il remdesivir, potente antivirale sviluppato anni fa per Ebola e usato in questi mesi con alterni risultati contro il Covid. E poi aspirina, vitamine e ..."Sta andando bene, credo. Grazie a voi tutti, CON AFFFETTO!!!": E' il tweet del presidente Usa Donald Trump dall'ospedale Walter Reed, dov'è ricoverato. In ospedale Trump respira senza bisogno dell'os ...