‘Uomini e Donne’, Jessica Antonini difende il fidanzato Davide Lorusso dalle accuse ricevute durante il trono: “Vi è andata male, potete solo rosicare!” (Video) (Di sabato 3 ottobre 2020) È andata in onda ieri a Uomini e Donne la scelta di Jessica Antonini: la tronista dopo solo qualche settimana di conoscenza ha deciso di seguire il suo cuore e assecondare l’attrazione che sin dalle prime puntate l’ha vista molto coinvolta dal corteggiatore Davide Lorusso. Subito dopo la registrazione della puntata, un paio di settimane fa, è circolata sul web un’indiscrezione che voleva la relazione tra i due giovani già al capolinea: sia Deianira Marzano che Amedeo Venza avevano infatti parlato di una frequentazione di Davide con un’altra ragazza che aveva inviato a loro screenshot di messaggi anche recenti. Dopo la messa in onda della puntata ad intervenire è stato lo stesso Lorusso ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Èin onda ieri a Uomini e Donne la scelta di: la tronista dopoqualche settimana di conoscenza ha deciso di seguire il suo cuore e assecondare l’attrazione che sinprime puntate l’ha vista molto coinvolta dal corteggiatore. Subito dopo la registrazione della puntata, un paio di settimane fa, è circolata sul web un’indiscrezione che voleva la relazione tra i due giovani già al capolinea: sia Deianira Marzano che Amedeo Venza avevano infatti parlato di una frequentazione dicon un’altra ragazza che aveva inviato a loro screenshot di messaggi anche recenti. Dopo la messa in onda della puntata ad intervenire è stato lo stesso...

