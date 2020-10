Una vita anticipazioni: il segreto di Emilio e Camino, diranno tutto a Cinta? (Di sabato 3 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 ottobre 2020? La soap spagnola ci aspetta come sempre al sabato e non potevano mancare le ultime da Acacias 38. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1057. Abbiamo ormai capito che Emilio e sua madre sono stati minacciati da Ledesma. Il motivo è legato a quello che è successo quando la famiglia viveva a Valdeza. Camino infatti stava per essere violentata e suo fratello, per difenderla ha ucciso il giovane che voleva farle del male. Ledesma ha visto tutto e da quel giorno minaccia la famiglia di Camino. E’ per questo che Emilio è costretto a fidanzarsi con Angelines e sua madre invece deve sposare Ledesma.Emilio però al momento non ha ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 4 ottobre 2020? La soap spagnola ci aspetta come sempre al sabato e non potevano mancare le ultime da Acacias 38. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1057. Abbiamo ormai capito chee sua madre sono stati minacciati da Ledesma. Il motivo è legato a quello che è successo quando la famiglia viveva a Valdeza.infatti stava per essere violentata e suo fratello, per difenderla ha ucciso il giovane che voleva farle del male. Ledesma ha vistoe da quel giorno minaccia la famiglia di. E’ per questo cheè costretto a fidanzarsi con Angelines e sua madre invece deve sposare Ledesma.però al momento non ha ancora ...

