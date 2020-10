Una fucilata di Pedro regala i primi tre punti alla Roma: battuta l'Udinese in trasferta 1-0 (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima vittoria in campionato per la Roma: decide un gran gol di Pedro a inizio secondo tempo in trasferta al Friuli contro l'Udinese. Tante chance nel corso di tutta la partita, soprattutto per Dzeko (Roma) e Lasagna (Udinese) nel primo tempo, e nella ripresa ancora per Lasagna oltre ad Okaka per i padroni di casa. Terzo ko su tre giornate e ancora nessun gol in A per l'Udinese di mister Gotti. La vittoria giallorossa è arrivata grazie ad una staffilata da fuori area di Pedro: il suo eurogol al 55‘, il primo con la maglia giallorossa, ha sorpreso il portiere ospite, Musso. Sono state tante poi le occasioni sprecate dall'Udinese in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima vittoria in campionato per la: decide un gran gol dia inizio secondo tempo inal Friuli contro l'. Tante chance nel corso di tutta la partita, soprattutto per Dzeko () e Lasagna () nel primo tempo, e nella ripresa ancora per Lasagna oltre ad Okaka per i padroni di casa. Terzo ko su tre giornate e ancora nessun gol in A per l'di mister Gotti. La vittoria giallorossa è arrivata grazie ad una staffilata da fuori area di: il suo eurogol al 55‘, il primo con la maglia giallorossa, ha sorpreso il portiere ospite, Musso. Sono state tante poi le occasioni sprecate dall'in ...

