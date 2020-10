Un guardaroba Red Period | la nuova tonalità Pantone che sfida i tabù

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) «Volevamo ottenere una tonalità rossa accesa e avventurosa, che facesse sentire le persone che hanno le mestruazioni orgogliose di ciò che sono. In grado di celebrare con passione l’eccitante e potente forza vitale con cui sono nate, di poter parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e naturale», ha dichiarato Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute. Ed è questa la descrizione di Period, il nuovo rosso entrato nella famiglia dell’azienda, autorità mondiale in materia di colore. Energica e brillante, la nuance è stata realizzata in collaborazione con il marchio svedese di coppette mestruali Intimina con lo scopo di contribuire ad abbattere i tabù che ancora riguardano il ciclo femminile.