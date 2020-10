Un Giro d'Italia come non si era mai visto (Di sabato 3 ottobre 2020) Un Giro d'Italia come mai si era visto prima. Quella che parte dalla Sicilia, infatti, si preannuncia come la Corsa Rosa più strana di sempre, disputata tra settembre e ottobre a causa del rinvio per il Covid-19 invece che tra maggio e giugno come siamo da sempre stati abituati a vederla. Per l’edizione numero 103 saranno 176 i corridori al via, 22 squadre, partenza il 3 ottobre con la cronometro di 15 chilometri Monreale-Palermo, arrivo domenica 25 ottobre a Milano dopo 21 tappe che si preannunciano tutte combattute. Rispetto al programma iniziale, le quattro tappe previste in Ungheria sono state sostituite da altrettante frazioni in Sicilia, mentre saranno tre le cronometro (la prima, l’ultima e la Conegliano-Valdobbiadene del 17 ottobre) e ben sette arrivi in ... Leggi su gqitalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Und'mai si eraprima. Quella che parte dalla Sicilia, infatti, si preannunciala Corsa Rosa più strana di sempre, disputata tra settembre e ottobre a causa del rinvio per il Covid-19 invece che tra maggio e giugnosiamo da sempre stati abituati a vederla. Per l’edizione numero 103 saranno 176 i corridori al via, 22 squadre, partenza il 3 ottobre con la cronometro di 15 chilometri Monreale-Palermo, arrivo domenica 25 ottobre a Milano dopo 21 tappe che si preannunciano tutte combattute. Rispetto al programma iniziale, le quattro tappe previste in Ungheria sono state sostituite da altrettante frazioni in Sicilia, mentre saranno tre le cronometro (la prima, l’ultima e la Conegliano-Valdobbiadene del 17 ottobre) e ben sette arrivi in ...

