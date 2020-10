ULTIM’ORA – Napoli bloccato dalla Regione Campania: per motivi sanitari (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli bloccato alla partenza dalla Regione Campania per motivi sanitari.La squadra di Gattuso è stata invitata a mettersi in isolamento. L'articolo ULTIM’ORA – Napoli bloccato dalla Regione Campania: per motivi sanitari proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilalla partenzaper.La squadra di Gattuso è stata invitata a mettersi in isolamento. L'articolo ULTIM’ORA –: perproviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Positività al covid-19 per Zielinski e un collaboratore #SkySport #Napoli #Zielinski #Coronavirus - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI, ELMAS POSITIVO AL COVID-19 ACCERTAMENTO ALL'ESITO DEL TERZO GIRO DI TAMPONI ??… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: la Asl di Napoli blocca la partenza del Napoli in a aeroporto per rischio focolaio all’interno dell’are… - Stefaniaugo77 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Covid-19, il Napoli non parte per Torino Squadra bloccata per disposizione della Asl territoriale ?? - MattiaGallo17 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Covid-19, il Napoli non parte per Torino Squadra bloccata per disposizione della Asl territoriale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM’ORA Napoli Roland Garros. Giustino, che impresa nel match maratona: il «napoletano di Spagna» elimina Moutet Corriere della Sera