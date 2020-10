Ultimi Sondaggi politici elettorali: FDI supera i 5 stelle, Lega avanti (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli Ultimi Sondaggi politici di oggi 3 ottobre certificano il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5 stelle. Giorgia Meloni sta vivendo una settimana d’oro e dopo esser diventata pochi giorni fa il nuovo presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) si trova adesso come terzo partito in Italia, dietro a Lega e PD. Vediamo tutti gli altri Sondaggi e la fiducia nei vari leader politici. Ultimi Sondaggi politici elettorali: Boom di Fratelli d’Italia, Lega prima La prima notizia da segnalare stando ai dati raccolti nel Sondaggio di Idex Research per Piazza Pulita su La 7 è il sorpasso per Fratelli ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 3 ottobre 2020) Glidi oggi 3 ottobre certificano il sorpasso di Fratelli d’Italia sul Movimento 5. Giorgia Meloni sta vivendo una settimana d’oro e dopo esser diventata pochi giorni fa il nuovo presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) si trova adesso come terzo partito in Italia, dietro ae PD. Vediamo tutti gli altrie la fiducia nei vari leader: Boom di Fratelli d’Italia,prima La prima notizia da segnalare stando ai dati raccolti nelo di Idex Research per Piazza Pulita su La 7 è il sorpasso per Fratelli ...

