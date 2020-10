Ufficiale | Perri dalla Paganese al Ravenna

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha ufficializzato l’acquisto di Matteo. Il terzino sinistro si trasferisce a titolo definitivo. Questo il comunicato del: “La società comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo. Il giocatore arriva in Romagna a titolo definitivo. Classe 1998, è un terzino mancino di grande spinta che si può disimpegnare sia in una difesa a quattro che a cinque. Settore giovanile diviso tra Ascoli e Sampdoria prima di diventare un punto fermo della, con la quale ha collezionato 37 presenze e 1 gol. Il numero scelto per il prossimo campionato è il 30”. L'articolo proviene da Alfredo ...

