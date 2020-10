UFFICIALE – Juventus Napoli: la posizione del club bianconero (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus ha diramato un comunicato UFFICIALE in merito alla partita di domani sera contro il Napoli: la nota La Juventus ha diramato un comunicato UFFICIALE in merito alla partita di domani sera contro il Napoli, considerata a rischio rinvio a seguito dei due casi di positività emersi nella rosa azzurra. «Juventus Football club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Laha diramato un comunicatoin merito alla partita di domani sera contro il: la nota Laha diramato un comunicatoin merito alla partita di domani sera contro il, considerata a rischio rinvio a seguito dei due casi di positività emersi nella rosa azzurra. «Footballcomunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la garadomani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A». Leggi su Calcionews24.com

