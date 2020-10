Udinese-Roma, Fonseca: “Match complicato, ma Pedro instancabile. Emergenza Covid? Ho la mia idea, le autorità…” (Di sabato 3 ottobre 2020) La Roma conquista i primi tre punti in campionato.Dopo il ko a tavolino contro il Verona e il pareggio contro la Juventus, i giallorossi vincono allo stadio "Friuli", conquistando i primi tre punti della stagione. Un successo deciso da una rete di Pedro messo a segno al 55°, commentata al triplice fischio dal tecnico capitolino Paulo Fonseca."Avevamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ed è andata così. Nel primo tempo abbiamo giocato a ridosso della loro area, ma in contropiede erano molto pericolosi. Siamo stati meno aggressivi una volta persa palla, ma abbiamo comunque creato buone situazioni. Nel secondo tempo abbiamo segnato e la squadra ha difeso il risultato, ma è stata una partita difficile. Abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio, ma abbiamo giocato sempre nella loro metà ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Laconquista i primi tre punti in campionato.Dopo il ko a tavolino contro il Verona e il pareggio contro la Juventus, i giallorossi vincono allo stadio "Friuli", conquistando i primi tre punti della stagione. Un successo deciso da una rete dimesso a segno al 55°, commentata al triplice fischio dal tecnico capitolino Paulo."Avevamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ed è andata così. Nel primo tempo abbiamo giocato a ridosso della loro area, ma in contropiede erano molto pericolosi. Siamo stati meno aggressivi una volta persa palla, ma abbiamo comunque creato buone situazioni. Nel secondo tempo abbiamo segnato e la squadra ha difeso il risultato, ma è stata una partita difficile. Abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio, ma abbiamo giocato sempre nella loro metà ...

Gazzetta_it : #Pedro fa un gran gol, l’Udinese non segna mai: Fonseca e la Roma respirano #UdineseRoma - CorSport : #Udinese-#Roma 0-1, Fonseca ringrazia un super gol di #Pedro - OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - stramaggica : @VPanatta Mah, io non ci vedo niente di strano o di presa in giro, la Roma stava soffrendo troppo e ha cercato di r… - ilfaroonline : Pedro trascina la Roma alla vittoria, contro l’Udinese finisce 0-1 per i giallorossi -