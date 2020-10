Udinese-Roma 0-1, Gotti: “Siamo nella giusta direzione” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Per noi è stata una settimana pessima dal punto di vista dei risultati. Ma intravedo la direzione giusta e quel che sta facendo vedere la squadra mi fa ben sperare. L’Udinese può dare più soddisfazioni dal punto di vista del gioco e della classifica”. Così Luca Gotti ha commentato Udinese-Roma 0-1. Dieci tiri totali, cinque in porta per i friulani che sprecano tanto sotto porta e subiscono un gol – di Pedro – sugli sviluppi di un passaggio orizzontale sbagliato di Becao: “Dispiace perdere così. Ma per leggerla in modo diverso, è anche un segnale che la squadra ha voglia di giocare la palla”. Gotti si è presentato con il classico 3-5-2 con due mezzali di qualità come De Paul e il nuovo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Per noi è stata una settimana pessima dal punto di vista dei risultati. Ma intravedo la direzionee quel che sta facendo vedere la squadra mi fa ben sperare. L’può dare più soddisfazioni dal punto di vista del gioco e della classifica”. Così Lucaha commentato0-1. Dieci tiri totali, cinque in porta per i friulani che sprecano tanto sotto porta e subiscono un gol – di Pedro – sugli sviluppi di un passaggio orizzontale sbagliato di Becao: “Dispiace perdere così. Ma per leggerla in modo diverso, è anche un segnale che la squadra ha voglia di giocare la palla”.si è presentato con il classico 3-5-2 con due mezzali di qualità come De Paul e il nuovo ...

