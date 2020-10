Udinese-Roma 0-1, decide la prima rete italiana di Pedro (Di sabato 3 ottobre 2020) UDINE (ITALPRESS) – La prima rete italiana di Pedro permette alla Roma di conquistare i primi tre punti in campionato. Sotto gli occhi dei Friedkin, la formazione di Fonseca scaccia gli incubi di rimonta e batte 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena. La prima frazione di gioco è un monologo della Roma con quasi il 60% del possesso palla. Eppure le occasioni da gol si equivalgono con due chance nitide da gol a testa. La prima è della Roma: al 15′ Spinazzola dalla sinistra traccia un tiro cross per Pellegrini che al momento della battuta è anticipato all'ultimo da Pereyra. La risposta dell'Udinese è affidata a Lasagna che al 20′ da fuori area lascia partire un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) UDINE (ITALPRESS) – Ladipermette alladi conquistare i primi tre punti in campionato. Sotto gli occhi dei Friedkin, la formazione di Fonseca scaccia gli incubi di rimonta e batte 1-0 l'alla Dacia Arena. Lafrazione di gioco è un monologo dellacon quasi il 60% del possesso palla. Eppure le occasioni da gol si equivalgono con due chance nitide da gol a testa. Laè della: al 15′ Spinazzola dalla sinistra traccia un tiro cross per Pellegrini che al momento della battuta è anticipato all'ultimo da Pereyra. La risposta dell'è affidata a Lasagna che al 20′ da fuori area lascia partire un ...

