Udinese, Okaka: «Roma, se segno non esulto» (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Okaka ha parlato prima del match contro la Roma: le dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma. «L'importante è restare compatti, saper soffrire e sfruttare le occasioni. Esultanza? No, Roma mi ha dato una vita migliore e porterò sempre rispetto per questa città».

