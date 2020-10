Udinese | De Paul si racconta | “Il calcio è entrato nella mia vita per caso”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Ilmiaper caso, non avevo pianificato niente. Ho accompagnato il mio migliore amico per un provino al Club Deportivo Belgrano, mi hanno chiesto il ruolo e io ho risposto il numero 10 ed è così che ho iniziato a giocare. La morte di mio nonno è stato il momento un cui tutto è cambiato e ho iniziato a prendere sul serio il, per aiutare la mia famiglia”. Queste le parole di Rodrigo Deche hato di come è iniziata la sua avventura nel mondo delai microfoni di Fifa.com. “La mia prima memoria riguardo la Nazionale risale al 1998. Avevo 4 anni e non potevo giocare con i bambini della mia età perché non esisteva la squadra e ...