TyC Sports | “Scandalo in Serie A | il Napoli non può viaggiare ma la Juventus vuole giocare”

"Scandalo in Serie A, il Napoli non può viaggiare ma la Juventus vuole giocare". È questo il titolo scelto dal quotidiano online TyC Sports in merito al caos tra Juventus e Napoli in vista della gara in programma domenica 4 ottobre alle ore 20:45. All'interno dell'articolo si spiega la vicenda citando l'impossibilità di viaggiare a Torino per la squadra partenopeo dopo la scoperta delle positività di due calciatori. Il dito, però, viene puntato fortemente sulla netta presa di posizione della Juventus che attraverso una nota ha comunicato che la prima squadra scenderà regolarmente in campo per disputare la gara valevole per la terza giornata del campionato.

