Tu Si Que Vales 2020 | Marco Giammateo video e gallery

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Marco Giammateo, 67enne appassionato di arte. Sul palco di Tu sì que Vales, però, si è esibito con una particolare dote: bere in due minuti e mezzo una bottiglia di un litro e mezzo di acqua aiutandosi con un pentolino. Impresa che è riuscito a compiere in un minuto e quaranta. Per lui, tre sì. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell'esibizione di nella puntata di Tu Si Que Vales

