Tu Si Que Vales 2020: Boys & Girls e lo striptease (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Boys & Girls, gruppo di uomini e donne dai 20 ai 39 anni che si è esibito in una sorta di strip poker davanti al pubblico. A decidere chi avrebbe dovuto completare lo strip è stata Maria De Filippi, che ha pescato tra i giudici la carta più alta. Per loro, quattro sì. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell'esibizione di nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

expellharry : Il tipo a tu si que vales che esordisce con un “ dio volendo “ al “tutto bene?” Di Maria ?? - sangyeom_ : prima di tu si que vales mi sono riguardata la replica di Bake Off, indovinate per chi? - R0B100 : Comunque anch’io bevo l’acqua ma non vado a tu si que vales, sono umile #tusiquevales - Anna_Clousy : @oversensitive_ Stavo vedendo 5 secondi tu si que vales per vedere che stava succedendo... non lo faccio più promesso?????? - H0BISUNRISE : ma che schifo c’è a tu si que vales sbocco vi prego -