Trump, trasportasto in ospedale per precauzione, rimarrà ricoverato per alcuni giorni (Di sabato 3 ottobre 2020) Era stato lo stesso Trump giovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio, un paio d'ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati del tampone Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Era stato lo stessogiovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio, un paio d'ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati del tampone

FirenzePost : Trump, trasportasto in ospedale per precauzione, rimarrà ricoverato per alcuni giorni -