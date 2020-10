"Trump sta bene, non ha bisogno dell'ossigeno". Ma il medico alimenta dubbi sulla salute del presidente Usa (Di sabato 3 ottobre 2020) “Stamane il presidente sta molto bene”: lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all’ospedale militare Walter Reed, dove il presidente è ricoverato per il Covid-19. “Siamo estremamente contenti dei progressi che ha fatto”, ha aggiunto Conley cedendo poi la parola ai colleghi del Walter Reed.“Trump non ha bisogno di ossigeno, respira e cammina regolarmente, i suoi organi sono a posto ed è di eccezionale buon umore”, ha aggiunto un altro medico, chiarendo che il presidente degli Stati Uniti ha avuto la febbre per 24 ore. I medici dell’ospedale militare hanno detto che non possono dare una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Stamane ilsta molto”: lo ha detto ila Casa Bianca Sean Conley in un briefing all’ospedale militare Walter Reed, dove ilè ricoverato per il Covid-19. “Siamo estremamente contenti dei progressi che ha fatto”, ha aggiunto Conley cedendo poi la parola ai colleghi del Walter Reed.“non hadi, respira e cammina regolarmente, i suoi organi sono a posto ed è di eccezionale buon umore”, ha aggiunto un altro, chiarendo che ildegli Stati Uniti ha avuto la febbre per 24 ore. I medici’ospedale militare hanno detto che non possono dare una ...

