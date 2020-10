Trump ricoverato, si cura con il Remdesivir. E agli americani: «Non dimenticherò il vostro affetto» (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ricoverato. Ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central, dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il medico personale del presidente americano, Sean Conley, ha spiegato in una nota di aver “raccomandato” il trasferimento del tycoon in ospedale. Questo, per «un ulteriore monitoraggio» dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University. Trump, fa sapere Conley, «non ha bisogno di ossigeno». Gli esperti hanno deciso di «iniziare la terapia con il Remdesivir». «Ha assunto la prima dose – ha concluso – e sta riposando bene». Trump ricoverato, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald. Ha iniziato la terapia con ilal Walter Reed National Military Medical Central, dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il medico personale del presidente americano, Sean Conley, ha spiegato in una nota di aver “raccomandato” il trasferimento del tycoon in ospedale. Questo, per «un ulteriore monitoraggio» dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University., fa sapere Conley, «non ha bisogno di ossigeno». Gli esperti hanno deciso di «iniziare la terapia con il». «Ha assunto la prima dose – ha concluso – e sta riposando bene»., ...

