Trump ricoverato in ospedale per il Covid: “Penso di cavarmela molto bene”. No al trasferimento dei poteri (Di sabato 3 ottobre 2020) “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rassicurato la sua base con un video postato su Twitter. Poi, quando in America erano ormai le sei del pomeriggio (mezzanotte in Italia), è uscito dalla Casa Bianca col volto coperto da una maschera nera e, dopo un cenno ai giornalisti, è salito sull’elicottero Marine1, diretto al Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland: l’ospedale militare dove resterà sotto controllo medico per i prossimi giorni. Un ricovero a scopo precauzionale precauzionale, fanno sapere dalla Casa bianca. Il presidente, risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie Melania, nelle scorse ore ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero inma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene”. Il presidente degli Stati Uniti Donaldha rassicurato la sua base con un video postato su Twitter. Poi, quando in America erano ormai le sei del pomeriggio (mezzanotte in Italia), è uscito dalla Casa Bianca col volto coperto da una maschera nera e, dopo un cenno ai giornalisti, è salito sull’elicottero Marine1, diretto al Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland: l’militare dove resterà sotto controllo medico per i prossimi giorni. Un ricovero a scopo precauzionale precauzionale, fanno sapere dalla Casa bianca. Il presidente, risultato positivo al-19 insieme alla moglie Melania, nelle scorse ore ...

