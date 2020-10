Trump ricoverato in ospedale dopo il contagio da Coronavirus: "Me la sto cavando molto bene" (Di sabato 3 ottobre 2020) La bomba era arrivata nella nottata di giovedì, poco prima dell'una del mattino: Donald e Melania Trump sono positivi al Coronavirus e sono in isolamento alla Casa Bianca. Poche ore dopo Trump è stato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 ottobre 2020) La bomba era arrivata nella nottata di giovedì, poco prima dell'una del mattino: Donald e Melaniasono positivi ale sono in isolamento alla Casa Bianca. Poche oreè stato...

