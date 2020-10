Trump ricoverato in ospedale con la febbre, cruciali i prossimi giorni. Casa Bianca: no a trasferimento dei poteri (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente è all’ospedale militare Walter Reed e non passa i poteri al vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera Leggi su ilsole24ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente è all’militare Walter Reed e non passa ial vice Pence. Ha ricevuto un farmaco sperimentale. Campagna elettorale nella bufera

