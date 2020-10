Trump ricoverato, il bollettino: «Non ha bisogno di ossigeno». Una fonte anonima: «Condizioni preoccupanti» (Di sabato 3 ottobre 2020) Caos sulla salute del presidente in ospedale al Walter Reed Medical Center. I medici: «Da 24 ore non ha la febbre e migliora». Non si sa quando potrà essere dimesso Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Caos sulla salute del presidente in ospedale al Walter Reed Medical Center. I medici: «Da 24 ore non ha la febbre e migliora». Non si sa quando potrà essere dimesso

