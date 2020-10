Trump, iniziata terapia con Remdesivir. Positivo anche il manager della campagna elettorale (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato Positivo al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Donaldha iniziato lacon ilal Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultatoal...

Thepissedcat : Sarà una lunga notte, è iniziata la lista dei positivi e non in USA. #COVID19 #thegame #go #Trump - lalbanews : Covid, l’annuncio di Trump: «Io e Melania positivi al coronavirus». Iniziata subito la quarantena » L'albaNews - defencxlessme : RT @zouishabjt: oggi louis ha twittato un sacco e ha interagito con le fan e trump è positivo al corona la giornata è iniziata bene :) http… - spreadyourwng : trump positivo al covid, iniziata benissimo questa spooky season - alicexhs : RT @zouishabjt: oggi louis ha twittato un sacco e ha interagito con le fan e trump è positivo al corona la giornata è iniziata bene :) http… -