Fisico_Ianni : @Agenzia_Ansa Ma la cura con la candeggina l'hanno già iniziata a #trump? - Notiziedi_it : Trump, iniziata terapia con Remdesivir. Positivo anche il manager della campagna elettorale - vittoriozincone : RT @PiazzapulitaLA7: Il presidente Trump continua a definire il covid 'peste cinese', alimentando xenofobia e teoria del complotto. Intanto… - BenedettaEvola : Trump, iniziata terapia con Remdesivir. Positivo anche il manager della campagna elettorale - Il Messaggero… - Alberto4ucci : Il Messaggero: Trump, iniziata terapia con Remdesivir. Positivo anche il manager della campagna elettorale. -

Ultime Notizie dalla rete : Trump iniziata

Ripercorrendo gli umori che hanno segnato la battaglia personale di Trump con il nuovo coronavirus, Silvestri ricorda cosa fu in principio: "Una cosa buffa - sottolinea - è che in realtà all'inizio" ...Donald Trump in ospedale respira senza bisogno dell'ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola: lo rende noto il medico pers ...