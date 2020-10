Trump in ospedale: Ha febbre e tosse. Curato con Remdesivir, non ha bisogno di ossigeno (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Usa si trova in un ospedale militare dove rimarrà alcuni giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus insieme alla first lady Melania. Altri membri del suo staff, tra cui il ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Usa si trova in unmilitare dove rimarrà alcuni giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus insieme alla first lady Melania. Altri membri del suo staff, tra cui il ...

Adnkronos : #Trump ricoverato in ospedale - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Trump trasportato in ospedale. La Casa Bianca: 'Ci resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come mi… - brongosalvatore : RT @TizianaFerrario: positiva al #Covid anche l’ex consigliera di #Trump Kellyanne Conway. Il presidente,in ospedale da alcune ore, è curat… - zazoomblog : Trump in ospedale: Ha febbre e tosse. Altri contagi fra i membri dello staff - #Trump #ospedale: #febbre #tosse. -