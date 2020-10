Trump | il giallo del contagio | «Durante la cerimonia alla Casa Bianca una settimana fa»

(Di sabato 3 ottobre 2020) Con il presidente in ospedale per il coronavirus iniziano i dubbi sul voto del tre novembre. In forse il dibattito tra Pence e Harris

Con il presidente in ospedale per il coronavirus iniziano i dubbi sul voto del tre novembre. In forse il dibattito tra Pence e Harris.Forse Donald Trump non ha preso il virus da Hope Hicks, forse l’evento che ha diffuso il contagio è stata la cerimonia di una settimana fa nella quale il presidente ha ufficializzato la sua scelta di ...