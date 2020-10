Trump, i medici rassicurano: 'Il presidente sta bene' | Ma per i media Usa la 'situazione è preoccupante' (Di sabato 3 ottobre 2020) ' Il presidente sta molto bene '. Il primo bollettino medico sulle condizioni di Donald Trump, dopo il ricovero in seguito alla sua positività al coronavirus, sembra rassicurare gli americani. Ma a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) ' Ilsta molto'. Il primo bollettino medico sulle condizioni di Donald, dopo il ricovero in seguito alla sua positività al coronavirus, sembra rassicurare gli americani. Ma a ...

