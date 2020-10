Trump ha il coronavirus. E i sacerdoti del moralismo lo sbeffeggiano così (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – L’orgia del dissenso cialtrone e della cattiveria ben vestita sta nelle esultanze del popolo liberal alla notizia della positività di Donald e Melania Trump al coronavirus. Tutta gente notoriamente rispettabile e, appunto, ben vestita. Niente felpe e niente capelli impomatati forse finti. Buone letture, editoriali sui giornali giusti e brindisi con gli amici alla notizia della “gambizzazione”, oggi grazie al virus, del nemico. È l’intellighenzia di sinistra, quella galassia antagonista che negli studi tivù la mattina si rallegrava per The Donald colpito dal covid e già al pomeriggio strisciava per Catania invocando la forca per Matteo Salvini. Si tratta del mondo antifascista che lotta contro il fascismo con le liste di proscrizione, dei pacifisti che pestano in cinque contro uno, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – L’orgia del dissenso cialtrone e della cattiveria ben vestita sta nelle esultanze del popolo liberal alla notizia della positività di Donald e Melaniaal. Tutta gente notoriamente rispettabile e, appunto, ben vestita. Niente felpe e niente capelli impomatati forse finti. Buone letture, editoriali sui giornali giusti e brindisi con gli amici alla notizia della “gambizzazione”, oggi grazie al virus, del nemico. È l’intellighenzia di sinistra, quella galassia antagonista che negli studi tivù la mattina si rallegrava per The Donald colpito dal covid e già al pomeriggio strisciava per Catania invocando la forca per Matteo Salvini. Si tratta del mondo antifascista che lotta contro il fascismo con le liste di proscrizione, dei pacifisti che pestano in cinque contro uno, ...

