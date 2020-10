Trump, ecco la cura anti-Covid. Dieta leggera, antivirali e melatonina (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Coronavirus ha colpito anche la Casa Bianca e il suo inquilino, Donald Trump, è risultato positivo con la moglie Melania . Ricoverato da ieri all'ospedale militare Walter Reed, nel Maryland, il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Coronavirus ha colpito anche la Casa Bianca e il suo inquilino, Donald, è risultato positivo con la moglie Melania . Ricoverato da ieri all'ospedale militare Walter Reed, nel Maryland, il ...

Roma, 3 ottobre 2020 - Il Coronavirus ha colpito anche la Casa Bianca e il suo inquilino, Donald Trump, è risultato positivo con la moglie Melania. Ricoverato da ieri all'ospedale militare Walter Reed ...

Medico Casa Bianca, Trump sta molto bene

«Stamane il presidente sta molto bene»: lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all'ospedale militare Walter Reed, dove ...

