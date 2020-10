Trump e la scia di positivi che si è lasciato dietro | dopo il dibattito presidenziale Usa 11 persone hanno preso il Covid

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi martedì ha portato 11 casi di contagio da-19. L’ha annunciato la città di Cleveland, in cui si è tenuto ilche il presidente Usa Donalde la First Lady Melania sono stati diagnosticatial nuovo coronavirus e l’inquilino della Casa bianca è stato ricoverato. “La Città di Cleveland è a conoscenza di casidi-19 in seguito aldel 29 settembre“, si legge in un comunicato. “In totale, in questo caso, siamo consapevoli di 11 casi”, continua il comunicato. Il primodi ...