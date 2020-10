Trump come sta? Giallo sulle condizioni, la Casa Bianca: «Ottime». Ma per i media Usa «ha avuto bisogno dell'ossigeno, cruciali prossime 48 ore» (Di sabato 3 ottobre 2020) Ma come sta davvero Donald Trump? È Giallo negli Usa sulle condizioni di salute del presidente. Una fonte ha riferito ai media americani che «le funzioni vitali del presidente sono state... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Madavvero Donald? Ènegli Usadi salute del presidente. Una fonte ha riferito aiamericani che «le funzioni vitali del presidente sonote...

francescocosta : State tranquilli: qualcuno finge il contrario, ma in questo momento nessuno sa niente su come la positività di Trum… - rubio_chef : Melania in quarantena con Trump va a finì come “La guerra dei Roses” - riotta : Gli estremisti che irridono la malattia di Trump ne hanno in realtà assunto il linguaggio, il disprezzo per gli avv… - melinacugliari : RT @carmelodipaola: @alanfriedmanit Ma come fa lei ad avere notizie dettagliate sulle terapie prestate a Trump. Lei non perde occasione per… - robsalnitro : Come indagine socioantropologica, ho letto un po' di bio dei fans di Trump che hanno commentato il suo tweet di qua… -