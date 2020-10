Trump come sta? Casa Bianca: «Condizioni buone». Ma per i media Usa «prossime 48 ore cruciali» (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Donaldha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove èto trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al...

