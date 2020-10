Trovati neuroni umani millenari nel cervello di una vittima del Vesuvio (Di sabato 3 ottobre 2020) All'interno del cervello vetrificato di una vittima dell'esplosione del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse Ercolano e Pompei sono stati Trovati resti fossili di neuroni umani: è una scoperta ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) All'interno delvetrificato di unadell'esplosione deldel 79 d.C. che distrusse Ercolano e Pompei sono statiresti fossili di: è una scoperta ...

Queste ed altre informazioni che verranno dagli studi in corso potranno offrire importanti parametri per la gestione delle emergenze nell'area vesuviana.

Ma ora altri traguardi nello studio del corpo umano e della sua evoluzione sono resi possibili dalla scoperta di neuroni nel cervello vetrificato di un'altra vittima di quella catastrofe, individuato ...

