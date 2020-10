Trapani, cambia tutto: Comitato fa marcia indietro e adesso l’esclusione dal campionato è vicina (Di sabato 3 ottobre 2020) cambia continuamente lo scenario a Trapani. Se stamattina si andava verso la fumata bianca con la società granata che sembrava a un passo dal Comitato "C'è chi il Trapani lo ama", le nubi nere nel pomeriggio. L'accordo è saltato tra i rappresentanti del Comitato di imprenditori locali e l'Alivision di Fabio Petroni. I debiti cresciuti nell'ultima settimana e la mancanza delle liberatorie hanno spinto i vertici del Comitato a rinunciare alla trattativa. Domani il Trapani quasi sicuramente non si presenterà al campo di Catanzaro dando per la seconda volta di fila la gara vinta a tavolino agli avversari. Se dovesse andare così il Trapani sarà escluso dal campionato di Serie C. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020)continuamente lo scenario a. Se stamattina si andava verso la fumata bianca con la società granata che sembrava a un passo dal"C'è chi illo ama", le nubi nere nel pomeriggio. L'accordo è saltato tra i rappresentanti deldi imprenditori locali e l'Alivision di Fabio Petroni. I debiti cresciuti nell'ultima settimana e la mancanza delle liberatorie hanno spinto i vertici dela rinunciare alla trattativa. Domani ilquasi sicuramente non si presenterà al campo di Catanzaro dando per la seconda volta di fila la gara vinta a tavolino agli avversari. Se dovesse andare così ilsarà escluso daldi Serie C. ...

ItaSportPress : Trapani, cambia tutto: Comitato fa marcia indietro e adesso l'esclusione dal campionato è vicina -… - sport_viterbo : EDIZIONE 2/10/20. LE OTTIME QUALITA’ DI CAPITAN BENSAJA, IL TRAPANI DIMOSTRA CHE NON CAMBIA MAI NULLA, QUELLA Y E Q… - tifosipalermoit : Colpo di scena in casa Trapani: nuova proprietà e ritorno in sella per Porchia e Di Donato -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani cambia Trapani, cambia tutto: Comitato fa marcia indietro e adesso l’esclusione dal campionato è vicina ItaSportPress Trapani, colpo di scena: Comitato vicino all’acquisizione del club

Il Trapani vede la luce in fondo al tunnel. Quando tutto sembrava compromesso e il fallimento della società granata certo, ecco che tutto è cambiato in poche ore con il Comitato “C’è chi il Trapani lo ...

Investimento sulla cultura Restyling per il Dovizi

Pronte 100mila euro di risorse comunali utili al necessario adeguamento dello storico teatro. Sarà possibile ospitare cittadini appena finita l’emergenza ...

Il Trapani vede la luce in fondo al tunnel. Quando tutto sembrava compromesso e il fallimento della società granata certo, ecco che tutto è cambiato in poche ore con il Comitato “C’è chi il Trapani lo ...Pronte 100mila euro di risorse comunali utili al necessario adeguamento dello storico teatro. Sarà possibile ospitare cittadini appena finita l’emergenza ...