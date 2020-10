Torino, Giampaolo ha tempo per aggiustare i granata: cosa farà il tecnico (Di sabato 3 ottobre 2020) Marco Giampaolo si trova a gestire una specie di mini-ritiro con il Torino che tornerà in campo soltanto il 18 ottobre Marco Giampaolo gode del tempo extra per aggiustare quello che non va nel suo Torino. La partenza dei granata non è stata esaltante, con due sconfitte nelle prime due gare con Fiorentina e Atalanta. Come riportatao da La Gazzetta Dello Sport, i granata torneranno in campo il 18 ottobre contro il Cagliari – dopo il rinvio della gara con il Genoa – quindi il tecnico potrà oliare i meccanismi della difesa a 4 e lavorare sugli esterni, “colpevoli” di 3 gol sui 5 presi in totale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Marcosi trova a gestire una specie di mini-ritiro con ilche tornerà in campo soltanto il 18 ottobre Marcogode delextra perquello che non va nel suo. La partenza deinon è stata esaltante, con due sconfitte nelle prime due gare con Fiorentina e Atalanta. Come riportatao da La Gazzetta Dello Sport, itorneranno in campo il 18 ottobre contro il Cagliari – dopo il rinvio della gara con il Genoa – quindi ilpotrà oliare i meccanismi della difesa a 4 e lavorare sugli esterni, “colpevoli” di 3 gol sui 5 presi in totale. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Torino, in arrivo per Giampaolo il 'suo' trequartista: fuori Berenguer e dentro Ramirez - gazzettaGranata : Ramirez, passi avanti verso Giampaolo: il Torino pronto al terzo acquisto dalla Samp #TorinoFC #FVCG #SFT - infoitsport : Calciomercato Torino, Ferrero: “Ramirez vuole andare da Giampaolo” - OdeonZ__ : Chi si rivede! Bianchi ha fiducia: 'Torino ok con Giampaolo, ma occhio alla difesa' - infoitsport : Ramirez, passi avanti verso Giampaolo: il Torino pronto al terzo acquisto dalla Samp -