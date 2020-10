Tommaso Zorzi sbugiarda Adua con Massimiliano Morra: ‘Mi ha detto che eri gay’ (VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri sera al Grande Fratello Vip 5 è successo di tutto. Oltre alla squalifica di Denis Dosio per la bestemmia pronunciata la notte precedente, è andato in scena il dramma che coinvolge Adua Del Vesco-Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. Le bugie di Adua e la nomination di Tommaso Tutto era iniziato quando Adua Del Vesco, dopo aver saputo che Morra aveva detto a Guenda Goria di aver fatto un sogno erotico su di lei, si era sfogata con il confessionale e le amiche Dayane Mello e Matilde Brandi dando dello stratega all’attore. Quello che aveva colpito di più era la stata la confessione sul suo ex: la Del Vesco aveva svelato alle due compagne di avventura che Massimiliano era gay, ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri sera al Grande Fratello Vip 5 è successo di tutto. Oltre alla squalifica di Denis Dosio per la bestemmia pronunciata la notte precedente, è andato in scena il dramma che coinvolgeDel Vesco-. Le bugie die la nomination diTutto era iniziato quandoDel Vesco, dopo aver saputo cheavevaa Guenda Goria di aver fatto un sogno erotico su di lei, si era sfogata con il confessionale e le amiche Dayane Mello e Matilde Brandi dando dello stratega all’attore. Quello che aveva colpito di più era la stata la confessione sul suo ex: la Del Vesco aveva svelato alle due compagne di avventura cheera gay, ...

GrandeFratello : Tommaso Zorzi questa mattina era felice di vedermi... #alzabandiera - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - rickyardu2703 : RT @magicawaitsforu: Tommaso: l'unico nemico di Tommaso Zorzi è Tommaso Zorzi. Tommaso che ammette di avere un carattere di merda concentr… - FerranteAmbra : #GFVIP ragazzi facciamo una colletta per il nuovo programma di Tommy 'it's hard to be Tommaso zorzi' -