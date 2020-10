Testate locali Gedi in vendita, ecco chi sono i possibili acquirenti. I giornalisti in sciopero: “Sono estranei al mondo dei quotidiani” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il contenitore c’è già: si chiama gruppo Sae (Sapere aude editori) ed è stato costituito il 22 luglio 2020. L’amministratore unico è l’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis, affiancato da imprese che secondo chi lavora nei giornali al centro della vendita poco o niente hanno a che fare “con il mondo dei quotidiani”. Eppure sarebbe proprio questa la “cordata di imprenditori” che si è fatta avanti per l’acquisto della Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, la Nuova Ferrara e Il Tirreno. Le quattro Testate locali del gruppo Gedi (oggi di proprietà della famiglia Agnelli) sono infatti oggetto di una trattativa di vendita di cui fino a pochi giorni fa tutti i dipendenti erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Il contenitore c’è già: si chiama gruppo Sae (Sapere aude editori) ed è stato costituito il 22 luglio 2020. L’amministratore unico è l’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis, affiancato da imprese che secondo chi lavora nei giornali al centro dellapoco o niente hanno a che fare “con ildei quotidiani”. Eppure sarebbe proprio questa la “cordata di imprenditori” che si è fatta avanti per l’acquisto della Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, la Nuova Ferrara e Il Tirreno. Le quattrodel gruppo(oggi di proprietà della famiglia Agnelli)infatti oggetto di una trattativa didi cui fino a pochi giorni fa tutti i dipendenti erano ...

Poggibonsi, workshop con la partecipazione di scrittori locali

Scrittori locali partecipano a un workshop a Poggibonsi e producono racconti su vari argomenti, dal viaggio ai temi umoristici sulla base delle tracce previste. Saranno poi letti, gli elaborati, vener ...

La notizia è così clamorosa da faticare a crederci. Quattro testate del gruppo Gedi potrebbero passare di mano. ? ...Scrittori locali partecipano a un workshop a Poggibonsi e producono racconti su vari argomenti, dal viaggio ai temi umoristici sulla base delle tracce previste. Saranno poi letti, gli elaborati, vener ...