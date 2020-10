Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | BORIS torna e sostituisce Tim!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 3 ottobre 2020) Gemelli e sosia non sono certo una novità ad’amore e proprio un gemello è il protagonista maschile della stagione attualmente in corso. Ebbene, a mesi di distanza dal loro primo (e ultimo) incontro, nelle prossime puntatedella soape Tim – entrambi interpretati da Florian Frowein – si ritroveranno ancora una volta l’uno di fronte all’altro. E questa volta con conseguenze davvero inaspettate…Leggi anche: Fiction IO TI CERCHERÒ: cast, trama,. Dal 5 ottobre su Rai 1Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntate: Tim accusato del tentato omicidio di Dirk Nadja cerca di uccidere ...