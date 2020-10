Teatro, lo sfogo di Greg: “Con le mascherine non si avvertono le emozioni del pubblico. La gente? Non ha paura degli apericena, ma di venire in sala sì” (Di sabato 3 ottobre 2020) Non la manda a dire Greg, all’anagrafe Claudio Gregori, comico, conduttore, membro del duo comico Lillo e Greg. In un’intervista con l’AdnKronos, l’attore parla del Teatro al tempo del Covid, sottolineando non solo le difficoltà oggettive, ma anche la fatica di far tornare le persone in sala, che “se ne fregano di ammassarsi negli apericena o nello struscio sui corsi delle città o in spiaggia, ma a Teatro pare abbiano paura”. Fare Teatro oggi “è ancora più arrancante del solito, con questa spada di Damocle perennemente in bilico sulle nostre teste. Fino a qualche tempo fa, all’aperto si poteva avere paura del maltempo, al chiuso del traffico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Non la manda a dire, all’anagrafe Claudioori, comico, conduttore, membro del duo comico Lillo e. In un’intervista con l’AdnKronos, l’attore parla delal tempo del Covid, sottolineando non solo le difficoltà oggettive, ma anche la fatica di far tornare le persone in, che “se ne fregano di ammassarsi neglio nello struscio sui corsi delle città o in spiaggia, ma apare abbiano”. Fareoggi “è ancora più arrancante del solito, con questa spada di Damocle perennemente in bilico sulle nostre teste. Fino a qualche tempo fa, all’aperto si poteva averedel maltempo, al chiuso del traffico ...

