“Tamponi periodici per il personale sanitario”

(Di sabato 3 ottobre 2020) Come noto, il crescente aumento, in questi ultimi giorni del numero di contagi da Covid19 in Regione Campania, non può certo essere trascurato e per tale motivo, bisogna mettere i Lavoratori nelle migliori condizioni possibili per poter operare, in questa grave emergenza sanitaria che viviamo ormai da mesi”. E’ l’incipit di un documento a firma della Uil Fp di Polla ed indirizzato al Direttore Generale dell’Asl Salerno. I delegati GAU ed RSU, chiede che siano effettuati i tamponi, in modo periodico, a tutti i lavoratori dell’azienda Sanitaria di Salerno per monitorare l’andamento dell’epidemia e per scongiurare il pericolo di diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto tra ilsanitario maggiormente esposto. Inoltre si chiede di potenziare, l’approvvigionammo e la diffusione capillare nei Presidi ...