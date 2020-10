Tale e Quale Show: Pago si aggiudica la terza puntata imitando Fabrizio Moro (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella terza puntata del Tale e Quale Show si aggiudica la vittoria l’ex concorrente di Temptation Island Pago con l’imitazione di Fabrizio Moro Si è conclusa ieri la terza puntata del programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show. L’esibizione di Pacifico Settembre – nome d’arte Pago – ha convinto i giudici con la magnifica cover di Portami Via di Fabrizio Moro. Prima di Fabrizio Moro, Pago è stato molto apprezzato per le sue imitazioni di Francesco Gabbani e Gianni Morandi. Un percorso che sta ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Nelladelsila vittoria l’ex concorrente di Temptation Islandcon l’imitazione diSi è conclusa ieri ladel programma di Carlo Conti,. L’esibizione di Pacifico Settembre – nome d’arte– ha convinto i giudici con la magnifica cover di Portami Via di. Prima diè stato molto apprezzato per le sue imitazioni di Francesco Gabbani e Gianni Morandi. Un percorso che sta ...

