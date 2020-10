Tale e Quale Show 2020 terza puntata: Carolina Rey imita Britney Spears (Di sabato 3 ottobre 2020) Tale e Quale Show terza puntata 2 ottobre 2020: l’imitazione di Carolina Rey che canta “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears. Ecco il video. Continua l’appuntamento con la decima edizione di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 2 ottobre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui) nella terza puntata. In questo articolo vedremo l’esibizione di Carolina Rey che ha imitato Britney Spears. Nella terza puntata Carolina Rey si ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 3 ottobre 2020)2 ottobre: l’zione diRey che canta “Oops!… I Did It Again” di. Ecco il video. Continua l’appuntamento con la decima edizione di, andato in onda ieri, venerdì 2 ottobre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui) nella. In questo articolo vedremo l’esibizione diRey che hato. NellaRey si ...

guastellae : RT @RosannaAvella: “Sono esatto e d’argento.Privo di preconcetti. Qualunque cosa io veda subito l’inghiottisco tale e quale senza ombra di… - zazoomblog : Tale e Quale Show 2020 terza puntata: Barbara Cola imita Adele (VIDEO) - #Quale #terza #puntata: #Barbara - Kalecki10 : @Mattia_Lz @Amos8125 Siete idioti tale e quale ai grillini... - pinadinoi38 : Tale quale. Sciò - Profilo3Marco : RT @LiciaRonzulli: I #nonni sono stati per decenni il vero welfare statale, l'ammortizzatore sociale per molte famiglie e oggi non vanno la… -