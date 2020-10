Tale e Quale Show 2020: Pago vince la terza puntata. Raffaella Carrà chiama in diretta per Carmen Russo (che finisce penultima). Classifica e imitazioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Pago imita Fabrizio Moro Dopo essersi avvicinato più volte al podio, Pago vince la terza puntata di Tale e Quale Show interpretando Portami Via di Fabrizio Moro. La sua interpretazione ha conquistato la giuria e il pubblico: i 97 spettatori presenti in studio l’hanno premiato con una standing ovation. Ospite di questa terza puntata dello Show di Carlo Conti come giurato speciale, al fianco di Loretta Goggi, vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani; il comico, durante la serata, ha regalato al pubblico alcune delle sue imitazioni migliori, come quelle di Allegri e di Giletti. Gabriele Cirilli invece ha scelto di travestirsi da Achille ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 ottobre 2020)imita Fabrizio Moro Dopo essersi avvicinato più volte al podio,ladiinterpretando Portami Via di Fabrizio Moro. La sua interpretazione ha conquistato la giuria e il pubblico: i 97 spettatori presenti in studio l’hanno premiato con una standing ovation. Ospite di questadellodi Carlo Conti come giurato speciale, al fianco di Loretta Goggi,nzo Salemme e Giorgio Panariello, Ubaldo Pantani; il comico, durante la serata, ha regalato al pubblico alcune delle suemigliori, come quelle di Allegri e di Giletti. Gabriele Cirilli invece ha scelto di travestirsi da Achille ...

