Tacchinardi non ha dubbi: “Juventus in Champions passa il girone al 100%. Al 60% come prima…” (Di sabato 3 ottobre 2020) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato l'esito del sorteggio di Champions League che ha visto la Vecchia Signora essere abbinata nel girone con Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Parlando a TMW Radio, l'ex calciatore non ha avuto alcun dubbio su come terminerà la fase a raggruppamento.Tacchinardi: "Juventus passa al 100%"caption id="attachment 1024687" align="alignnone" width="1024" Juventus (getty images)/captionNessun dubbio per Tacchinardi relativamente al girone di Champions League della Juventus: "Io dico che al 100% passa", ha spiegato l'ex centrocampista. "Dico che al 60% passa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Alessio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato l'esito del sorteggio diLeague che ha visto la Vecchia Signora essere abbinata nelcon Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Parlando a TMW Radio, l'ex calciatore non ha avuto alcuno suterminerà la fase a raggruppamento.: "Juventusal"caption id="attachment 1024687" align="alignnone" width="1024" Juventus (getty images)/captionNessuno perrelativamente aldiLeague della Juventus: "Io dico che al", ha spiegato l'ex centrocampista. "Dico che al 60%...

